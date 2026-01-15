A Polícia Civil de São José dos Campos investiga se o homem encontrado morto perto da linha do trem estava desaparecido. O caso surgiu após um corpo em estado avançado de decomposição ser localizado no bairro Vista Linda, na região leste da cidade, perto da linha férrea.

A principal hipótese em apuração é de que a vítima seja um homem com registro recente de desaparecimento em São José.