16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FAMÍLIA

Suzane disputa herança do tio com prima na Justiça

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suzane Magnani
Suzane Magnani

A morte de Miguel Abdala Netto desencadeou uma disputa judicial pela herança estimada em cerca de R$ 5 milhões. O caso envolve Suzane Magnani e uma prima, que já travam embates antes mesmo da abertura formal do processo.

O médico era tutor legal de Andreas Richthofen e faleceu recentemente. Desde então, familiares passaram a divergir sobre a sucessão dos bens. Silvia Magnani, prima de Suzane, manteve um relacionamento com Miguel por aproximadamente 14 anos e também reivindica direitos na partilha.

O conflito entre as duas começou antes do sepultamento. Houve divergências durante os procedimentos de liberação do corpo, com discussões registradas na 27ª Delegacia de Polícia e no Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Na ocasião, Silvia ficou responsável pela organização do funeral. O enterro foi realizado na terça-feira (13), em Pirassununga, cidade de origem da família.