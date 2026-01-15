A morte de Miguel Abdala Netto desencadeou uma disputa judicial pela herança estimada em cerca de R$ 5 milhões. O caso envolve Suzane Magnani e uma prima, que já travam embates antes mesmo da abertura formal do processo.

O médico era tutor legal de Andreas Richthofen e faleceu recentemente. Desde então, familiares passaram a divergir sobre a sucessão dos bens. Silvia Magnani, prima de Suzane, manteve um relacionamento com Miguel por aproximadamente 14 anos e também reivindica direitos na partilha.