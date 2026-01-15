A morte de Miguel Abdala Netto desencadeou uma disputa judicial pela herança estimada em cerca de R$ 5 milhões. O caso envolve Suzane Magnani e uma prima, que já travam embates antes mesmo da abertura formal do processo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O médico era tutor legal de Andreas Richthofen e faleceu recentemente. Desde então, familiares passaram a divergir sobre a sucessão dos bens. Silvia Magnani, prima de Suzane, manteve um relacionamento com Miguel por aproximadamente 14 anos e também reivindica direitos na partilha.
O conflito entre as duas começou antes do sepultamento. Houve divergências durante os procedimentos de liberação do corpo, com discussões registradas na 27ª Delegacia de Polícia e no Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Na ocasião, Silvia ficou responsável pela organização do funeral. O enterro foi realizado na terça-feira (13), em Pirassununga, cidade de origem da família.