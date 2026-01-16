Dois adolescentes de 14 anos morreram após ficarem soterrados enquanto brincavam em uma área de areia fofa. Eles cavaram um buraco profundo, mas não conseguiram sair e acabaram presos sob a areia, segundo as autoridades.
O acidente aconteceu no Sportsman Park, em Inverness, cidade localizada a cerca de uma hora de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Derrick Hubbard Jr., conhecido como DJ, e George Watts. De acordo com familiares, os dois eram amigos inseparáveis e costumavam frequentar o local havia cerca de duas semanas.
O desaparecimento dos adolescentes foi percebido após eles não atenderem às ligações no celular. A mãe de DJ pediu ao noivo que fosse até a área onde os meninos costumavam brincar. No local, ele encontrou as bicicletas e os sapatos deixados próximos à areia, mas não viu os garotos.
Pouco depois, por volta das 12h30, a mãe de DJ chegou ao parque, iniciou buscas por conta própria e acionou a polícia. Equipes do Corpo de Bombeiros começaram imediatamente as escavações e, cerca de 20 minutos depois, conseguiram retirar a primeira vítima do buraco. George foi encontrado inconsciente e sem respirar. Três minutos depois, DJ também foi resgatado.
Os socorristas tentaram reanimar os dois adolescentes. DJ chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. George permaneceu internado por alguns dias e morreu após a família autorizar o desligamento dos aparelhos e a doação de seus órgãos.
Abalada, a família de George criou uma campanha de arrecadação on-line para custear o funeral e já reuniu cerca de US$ 36 mil. Em uma mensagem publicada na plataforma, parentes destacaram o vínculo de amizade entre os dois meninos e lamentaram a perda precoce.
Em entrevista à emissora Fox13, o treinador e mentor Corey Edwards descreveu os adolescentes como participativos e dedicados à escola e ao esporte. Segundo ele, os dois integravam uma liga de futebol americano juvenil e haviam conquistado recentemente um campeonato. Ele afirmou que a brincadeira terminou de forma trágica.