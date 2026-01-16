Dois adolescentes de 14 anos morreram após ficarem soterrados enquanto brincavam em uma área de areia fofa. Eles cavaram um buraco profundo, mas não conseguiram sair e acabaram presos sob a areia, segundo as autoridades.

O acidente aconteceu no Sportsman Park, em Inverness, cidade localizada a cerca de uma hora de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Derrick Hubbard Jr., conhecido como DJ, e George Watts. De acordo com familiares, os dois eram amigos inseparáveis e costumavam frequentar o local havia cerca de duas semanas.