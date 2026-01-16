Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (12) suspeita de ser a mandante do assassinato da biomédica Denise Ramaciote Calasans, morta em março de 2025. A investigada foi localizada durante atendimento médico e permanece sob custódia policial até receber alta hospitalar.

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil após a mulher dar entrada em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação contou com equipes da 56ª DP (Comendador Soares) e da 60ª DP (Campos Elísios). A suspeita foi identificada como Lívia Cardoso Costa.