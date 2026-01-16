17 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Mandou matar biomédica por dívida de R$ 30 mil e foi presa

Por Da Redação | Duque de Caxias (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (12) suspeita de ser a mandante do assassinato da biomédica Denise Ramaciote Calasans, morta em março de 2025. A investigada foi localizada durante atendimento médico e permanece sob custódia policial até receber alta hospitalar.

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil após a mulher dar entrada em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação contou com equipes da 56ª DP (Comendador Soares) e da 60ª DP (Campos Elísios). A suspeita foi identificada como Lívia Cardoso Costa.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida de cerca de R$ 30 mil. A vítima teria contraído o empréstimo com a suspeita e o marido dela para financiar obras no consultório onde trabalhava, em Nova Iguaçu.

A autora das facadas foi presa em abril do ano passado na comunidade Corte 8, também em Duque de Caxias, após fugir do local do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, informações do setor de inteligência apontaram que a suspeita estava foragida e havia sofrido um acidente, o que exigiu atendimento médico de emergência. A partir disso, os agentes intensificaram as buscas em unidades de saúde da região até localizá-la.

