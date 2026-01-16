Um salva-vidas de 24 anos morreu após se afogar enquanto tentava recuperar uma joia perdida por uma visitante em um parque aquático. O caso ocorreu na terça-feira (13), durante o expediente de trabalho, e mobilizou equipes de resgate, mas o funcionário não resistiu.
O acidente aconteceu no parque Wet’n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo. Guilherme da Guerra Domingos entrou na piscina depois que uma turista informou ter perdido a aliança ao descer um toboágua da atração conhecida como Walter Bomb.
De acordo com informações apuradas, Guilherme mergulhou até o fundo da piscina para procurar o objeto. Durante a tentativa, ele acabou sendo sugado por um ralo do sistema de drenagem e se afogou.
Colegas de trabalho estranharam a demora para o salva-vidas retornar à superfície e, ao perceberem a situação, acionaram o socorro. Uma equipe de resgate foi chamada, mas o jovem não sobreviveu.
Guilherme era líder da equipe de salva-vidas e trabalhava no parque havia mais de dois anos. A morte causou comoção entre funcionários e frequentadores.
Em nota divulgada nesta quarta-feira (14), a administração do Wet’n Wild lamentou o falecimento do colaborador, destacou o profissionalismo do funcionário e informou que está prestando apoio à família, além de colaborar com as autoridades na apuração dos fatos. O parque também anunciou a suspensão das atividades e permaneceu fechado neste dia, em respeito ao trabalhador.