Um salva-vidas de 24 anos morreu após se afogar enquanto tentava recuperar uma joia perdida por uma visitante em um parque aquático. O caso ocorreu na terça-feira (13), durante o expediente de trabalho, e mobilizou equipes de resgate, mas o funcionário não resistiu.

O acidente aconteceu no parque Wet’n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo. Guilherme da Guerra Domingos entrou na piscina depois que uma turista informou ter perdido a aliança ao descer um toboágua da atração conhecida como Walter Bomb.