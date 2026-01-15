16 de janeiro de 2026
TRANSPORTE PÚBLICO

Alerta nos ônibus em São José: reunião pode definir paralisação

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Reunião pode definir se haverá paralisação de ônibus no transporte público da cidade
Reunião pode definir se haverá paralisação de ônibus no transporte público da cidade

Alerta no transporte em São José dos Campos: uma reunião prevista para a tarde desta quinta-feira (15) pode definir se haverá paralisação de ônibus no transporte público da cidade.

A expectativa é que o encontro tente destravar impasses e evitar novas interrupções na operação, após episódios recentes de instabilidade no sistema. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos e a Busvale (que representa a operadora Saens Peña) não haviam se manifestado.

O alerta no transporte em São José dos Campos ocorre porque qualquer nova paralisação impacta diretamente linhas e horários, principalmente em regiões atendidas pela Saens Peña, na zona norte, oeste e parte da região sul. Em janeiro, a cidade já enfrentou paralisação por falta de pagamento, com suspensão de parte das linhas e retomada gradativa após depósito dos salários.

O cenário desta quinta-feira (15) pode seguir três caminhos: acordo e normalização, atrasos pontuais por mobilização e assembleia ou paralisação — total ou parcial — dependendo da evolução das tratativas e da decisão da categoria.

A reportagem solicitou posicionamento oficial sobre a reunião, medidas de contingência e orientações aos passageiros. Até a publicação, não houve retorno. Assim que as manifestações forem enviadas, este conteúdo será atualizado com as versões oficiais.

