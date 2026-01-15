Alerta no transporte em São José dos Campos: uma reunião prevista para a tarde desta quinta-feira (15) pode definir se haverá paralisação de ônibus no transporte público da cidade.
A expectativa é que o encontro tente destravar impasses e evitar novas interrupções na operação, após episódios recentes de instabilidade no sistema. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos e a Busvale (que representa a operadora Saens Peña) não haviam se manifestado.
O alerta no transporte em São José dos Campos ocorre porque qualquer nova paralisação impacta diretamente linhas e horários, principalmente em regiões atendidas pela Saens Peña, na zona norte, oeste e parte da região sul. Em janeiro, a cidade já enfrentou paralisação por falta de pagamento, com suspensão de parte das linhas e retomada gradativa após depósito dos salários.
O cenário desta quinta-feira (15) pode seguir três caminhos: acordo e normalização, atrasos pontuais por mobilização e assembleia ou paralisação — total ou parcial — dependendo da evolução das tratativas e da decisão da categoria.
A reportagem solicitou posicionamento oficial sobre a reunião, medidas de contingência e orientações aos passageiros. Até a publicação, não houve retorno. Assim que as manifestações forem enviadas, este conteúdo será atualizado com as versões oficiais.