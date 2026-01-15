Alerta no transporte em São José dos Campos: uma reunião prevista para a tarde desta quinta-feira (15) pode definir se haverá paralisação de ônibus no transporte público da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A expectativa é que o encontro tente destravar impasses e evitar novas interrupções na operação, após episódios recentes de instabilidade no sistema. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos e a Busvale (que representa a operadora Saens Peña) não haviam se manifestado.