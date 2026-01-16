A Justiça decidiu levar a júri popular o estudante de medicina Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, de 32 anos, acusado de matar a própria mãe, Eliana de Lima Tavares Cardoso, de 59. Ele permanece preso preventivamente enquanto aguarda julgamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em outubro de 2024, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A decisão judicial foi tomada em dezembro, após o entendimento de que há indícios de autoria e materialidade do crime, o que torna necessária a análise pelo Tribunal do Júri.