Uma menina de 11 anos morreu após se afogar no Rio Tietê. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14), dois dias depois do desaparecimento, ocorrido na tarde de segunda-feira (12).
O afogamento aconteceu em um trecho do rio próximo à Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Biritiba-Mirim, na Região Metropolitana de São Paulo. Desde o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros atuavam nas buscas.
De acordo com a Polícia Militar, participaram da operação agentes do 17º Grupamento de Bombeiros e do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres. As buscas percorreram cerca de um quilômetro rio abaixo.
Os trabalhos precisaram ser interrompidos durante a noite por causa da baixa visibilidade e foram retomados nas primeiras horas da manhã dos dias seguintes.
O corpo da criança foi localizado em uma área afastada do centro urbano, nas proximidades de uma represa da região. O local foi isolado pela Polícia Militar para a realização da perícia. A ocorrência segue sob investigação para apurar as circunstâncias do afogamento.