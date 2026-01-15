Uma menina de 11 anos morreu após se afogar no Rio Tietê. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14), dois dias depois do desaparecimento, ocorrido na tarde de segunda-feira (12).

O afogamento aconteceu em um trecho do rio próximo à Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Biritiba-Mirim, na Região Metropolitana de São Paulo. Desde o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros atuavam nas buscas.