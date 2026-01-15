Uma discussão motivada por um suposto caso extraconjugal terminou em agressões e mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13). A esposa teria flagrado o marido com outra mulher e, revoltada, partiu para cima do casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Rebouças, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo as informações apuradas, a situação ocorreu por volta das 2h15, na residência da mãe do homem envolvido.