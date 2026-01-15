16 de janeiro de 2026
ACOBERTOU

Invadiu casa da sogra e pegou marido no flagra com amante

Por Da Redação | Rebouças (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Invadiu casa da sogra e pegou marido no flagra com amante
Invadiu casa da sogra e pegou marido no flagra com amante

Uma discussão motivada por um suposto caso extraconjugal terminou em agressões e mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13). A esposa teria flagrado o marido com outra mulher e, revoltada, partiu para cima do casal.

O caso foi registrado em Rebouças, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo as informações apuradas, a situação ocorreu por volta das 2h15, na residência da mãe do homem envolvido.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher entrou no imóvel e encontrou o marido com a suposta amante. O flagrante provocou gritos e agressões físicas, o que levou ao acionamento da PM.

O homem chegou a ligar para os policiais, mas fugiu do local antes da chegada da viatura, deixando o endereço em um veículo Chevrolet Astra. Ele não foi localizado até o momento.

A esposa permaneceu na residência e relatou ter sido agredida pelo companheiro, mostrando hematomas no braço. Ela recebeu orientações sobre seus direitos, mas recusou atendimento médico.

Não há informações se a mãe do homem estava na casa no momento da ocorrência. O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

