Uma discussão motivada por um suposto caso extraconjugal terminou em agressões e mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13). A esposa teria flagrado o marido com outra mulher e, revoltada, partiu para cima do casal.
O caso foi registrado em Rebouças, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo as informações apuradas, a situação ocorreu por volta das 2h15, na residência da mãe do homem envolvido.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher entrou no imóvel e encontrou o marido com a suposta amante. O flagrante provocou gritos e agressões físicas, o que levou ao acionamento da PM.
O homem chegou a ligar para os policiais, mas fugiu do local antes da chegada da viatura, deixando o endereço em um veículo Chevrolet Astra. Ele não foi localizado até o momento.
A esposa permaneceu na residência e relatou ter sido agredida pelo companheiro, mostrando hematomas no braço. Ela recebeu orientações sobre seus direitos, mas recusou atendimento médico.
Não há informações se a mãe do homem estava na casa no momento da ocorrência. O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.