Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como “Popeye Brasileiro”, morreu nesta terça-feira (13), aos 55 anos. A morte foi confirmada por familiares, mas a causa não foi divulgada.

Morador do bairro de Águas Compridas, em Olinda, ele ganhou notoriedade ao longo dos anos por exibir um físico fora do padrão, resultado da aplicação de óleo mineral nos músculos, prática que sempre admitiu ser perigosa.