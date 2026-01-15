Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como “Popeye Brasileiro”, morreu nesta terça-feira (13), aos 55 anos. A morte foi confirmada por familiares, mas a causa não foi divulgada.
Morador do bairro de Águas Compridas, em Olinda, ele ganhou notoriedade ao longo dos anos por exibir um físico fora do padrão, resultado da aplicação de óleo mineral nos músculos, prática que sempre admitiu ser perigosa.
Pedreiro de profissão, Arlindo ficou marcado principalmente pelo tamanho dos bíceps, que chegaram a medir cerca de 73 centímetros e se tornaram sua principal característica pública.
A aparência incomum o levou a participar de diversos programas de televisão de alcance nacional. Ele passou por atrações como o Programa do Silvio Santos, Hoje em Dia e o Super Pop, apresentado à época por Luciana Gimenez.
As aparições frequentes renderam projeção em todo o país e fizeram com que Arlindo se tornasse uma figura conhecida para além de Pernambuco, onde vivia.