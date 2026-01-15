16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO DUPLO

'Para, sou sua mãe', gritou Juliana antes de ser morta por filho

Por Da Redação | Campo Largo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Para, sou sua mãe', gritou Juliana antes de ser morta por filho
'Para, sou sua mãe', gritou Juliana antes de ser morta por filho

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que causou forte comoção. As vítimas foram identificadas como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper. O suspeito foi detido em flagrante após confessar os assassinatos à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram dentro da casa da família. Testemunhas relataram que o jovem levou o irmão até o porão e o atacou com uma faca.

Ainda de acordo com os relatos, ao ouvir os gritos da criança, a mãe foi ao local e tentou intervir, mas também acabou sendo morta. Vizinhos afirmaram ter escutado pedidos de socorro e o momento em que Juliana implorou ao filho antes de ser atacada.

Após as mortes, o suspeito teria lavado a faca utilizada no crime e chegou a responder mensagens no celular da mãe, fingindo normalidade e dizendo que se tratava apenas de uma discussão entre irmãos. Em seguida, ele próprio acionou a polícia e confessou o ocorrido.

Os policiais encontraram o jovem sentado em frente à residência. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. Em depoimento, o suspeito afirmou que o crime foi motivado por ciúmes da relação entre a mãe e o irmão mais novo e relatou fazer uso de medicamentos psiquiátricos.

A Polícia Civil investiga o caso. O jovem foi indiciado por feminicídio e homicídio qualificado. O episódio gerou grande repercussão e reacendeu discussões sobre saúde mental, violência doméstica e a necessidade de ações preventivas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários