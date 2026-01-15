Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que causou forte comoção. As vítimas foram identificadas como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper. O suspeito foi detido em flagrante após confessar os assassinatos à polícia.
O caso ocorreu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram dentro da casa da família. Testemunhas relataram que o jovem levou o irmão até o porão e o atacou com uma faca.
Ainda de acordo com os relatos, ao ouvir os gritos da criança, a mãe foi ao local e tentou intervir, mas também acabou sendo morta. Vizinhos afirmaram ter escutado pedidos de socorro e o momento em que Juliana implorou ao filho antes de ser atacada.
Após as mortes, o suspeito teria lavado a faca utilizada no crime e chegou a responder mensagens no celular da mãe, fingindo normalidade e dizendo que se tratava apenas de uma discussão entre irmãos. Em seguida, ele próprio acionou a polícia e confessou o ocorrido.
Os policiais encontraram o jovem sentado em frente à residência. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. Em depoimento, o suspeito afirmou que o crime foi motivado por ciúmes da relação entre a mãe e o irmão mais novo e relatou fazer uso de medicamentos psiquiátricos.
A Polícia Civil investiga o caso. O jovem foi indiciado por feminicídio e homicídio qualificado. O episódio gerou grande repercussão e reacendeu discussões sobre saúde mental, violência doméstica e a necessidade de ações preventivas.