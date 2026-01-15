Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que causou forte comoção. As vítimas foram identificadas como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper. O suspeito foi detido em flagrante após confessar os assassinatos à polícia.

O caso ocorreu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram dentro da casa da família. Testemunhas relataram que o jovem levou o irmão até o porão e o atacou com uma faca.