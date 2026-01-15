corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (14), encerrando as buscas iniciadas após o desaparecimento registrado no início da semana. A vítima estava sumida desde a última segunda-feira (12).

A ocorrência foi registrada em uma represa localizada na zona rural de Carmo do Paranaíba. O jovem foi identificado como Guilherme Caetano de Castro.