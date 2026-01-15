16 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Após 3 dias, Guilherme, 19 anos, é achado sem vida na represa

Por Da Redação | Carmo do Paranaíba (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Guilherme Caetano de Castro
Guilherme Caetano de Castro

corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (14), encerrando as buscas iniciadas após o desaparecimento registrado no início da semana. A vítima estava sumida desde a última segunda-feira (12).

A ocorrência foi registrada em uma represa localizada na zona rural de Carmo do Paranaíba. O jovem foi identificado como Guilherme Caetano de Castro.

As buscas mobilizaram equipes especializadas, com o uso de drones equipados com câmera térmica e cães farejadores trazidos de Uberaba. Os militares concentraram os trabalhos na área onde o rapaz havia sido visto pela última vez.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil acompanha o caso e aguarda a conclusão do laudo pericial, que deverá apontar a causa do ocorrido.

