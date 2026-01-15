O influenciador David Baerten, de 45 anos, causou espanto ao simular a própria morte e aparecer de surpresa no próprio funeral, chegando ao local em um helicóptero acompanhado por uma equipe de filmagem. A encenação contou com a participação da esposa e dos filhos e teve como objetivo, segundo ele, provocar uma reflexão sobre vínculos familiares e a falta de contato.

O episódio ocorreu na Bélgica. Durante a cerimônia, quando parentes e amigos aguardavam o início das despedidas, a aeronave pousou e Baerten desceu cumprimentando os presentes, que reagiram com choque, emoção e incredulidade diante da cena.