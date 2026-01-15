O influenciador David Baerten, de 45 anos, causou espanto ao simular a própria morte e aparecer de surpresa no próprio funeral, chegando ao local em um helicóptero acompanhado por uma equipe de filmagem. A encenação contou com a participação da esposa e dos filhos e teve como objetivo, segundo ele, provocar uma reflexão sobre vínculos familiares e a falta de contato.
O episódio ocorreu na Bélgica. Durante a cerimônia, quando parentes e amigos aguardavam o início das despedidas, a aeronave pousou e Baerten desceu cumprimentando os presentes, que reagiram com choque, emoção e incredulidade diante da cena.
Parte dos convidados correu para abraçá-lo, demonstrando alívio ao perceber que se tratava de uma farsa. Outros permaneceram confusos com a situação inesperada e com a quebra do clima de luto.
Em declarações posteriores, o influenciador afirmou que se sentia ignorado por parte da família e pouco incluído em encontros e eventos. Segundo ele, a presença de apenas cerca de metade dos parentes no funeral reforçou a percepção de distanciamento que motivou a ação.
Após a repercussão, Baerten pediu desculpas pelo impacto emocional causado e reconheceu que a iniciativa foi extrema. Ele afirmou que a intenção não era apenas gerar repercussão nas redes sociais, mas estimular um diálogo mais próximo entre os familiares.