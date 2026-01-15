16 de janeiro de 2026
REAÇÃO

Tomou todas, invadiu casa da vizinha e levou água quente na cara

Por Da Redação | Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma cuidadora de animais lançou água quente contra um vizinho embriagado para impedir uma invasão à própria residência, na noite de domingo (11). O caso foi registrado na Polícia Civil na segunda-feira (12). A mulher afirmou ter agido em legítima defesa após uma sequência de ameaças e tentativas de agressão.

O episódio ocorreu no Parque Tremendão, em Goiânia. Segundo a cuidadora, identificada como Cristielly Souza, o homem tentou forçar a entrada na casa onde ela mantém um abrigo com mais de 20 cães.

De acordo com relatos, a situação já vinha se agravando ao longo do dia. Horas antes, o vizinho teria quebrado a porta de vidro do imóvel com chutes. Cristielly afirmou que acionou a polícia por três vezes, mas o suspeito não foi localizado naquele momento.

Ainda conforme o relato, por volta das 23h, o homem retornou alterado e voltou a tentar invadir a residência. Diante da ameaça, a cuidadora reagiu jogando água fervente, alegando que não via outra forma de se proteger.

O vizinho sofreu queimaduras no rosto e nas costas e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas recusou ser levado ao hospital. Segundo Cristielly, os conflitos com ele e com o irmão, ambos com histórico de dependência química, se arrastam há anos e se intensificaram recentemente.

Após denúncia feita pela família do homem, a cuidadora foi levada à delegacia. Inicialmente tratada como suspeita, ela foi liberada durante a madrugada após apresentar vídeos e fotos que indicariam perseguição, ameaças e danos anteriores ao imóvel, sendo reconhecida como vítima pela autoridade policial.

