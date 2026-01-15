Uma cuidadora de animais lançou água quente contra um vizinho embriagado para impedir uma invasão à própria residência, na noite de domingo (11). O caso foi registrado na Polícia Civil na segunda-feira (12). A mulher afirmou ter agido em legítima defesa após uma sequência de ameaças e tentativas de agressão.

O episódio ocorreu no Parque Tremendão, em Goiânia. Segundo a cuidadora, identificada como Cristielly Souza, o homem tentou forçar a entrada na casa onde ela mantém um abrigo com mais de 20 cães.