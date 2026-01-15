O fisiculturista Leonardo Souza, de 30 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira (13) após enfrentar dificuldades durante uma travessia a nado. Ele estava acompanhado de um amigo, que percebeu o problema e acionou o resgate ao ver que o atleta não conseguia continuar no percurso.

O caso ocorreu em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Leonardo tentava nadar até a Ilha de Pituã, em um trajeto de cerca de 300 metros, quando acabou submergindo.