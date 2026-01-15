16 de janeiro de 2026
SURREAL

Viu essa? Se casou com o próprio cachorro e viralizou na web

Por Da Redação | Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A cantora Jenny Lewis surpreendeu os fãs ao anunciar nas redes sociais que “se casou” com o próprio cachorro, Bobby, em uma celebração simbólica realizada no dia em que completou 50 anos. A revelação foi feita em uma publicação compartilhada no sábado (10), acompanhada de fotos do momento e de uma mensagem em tom bem-humorado.

O episódio aconteceu no quintal da casa da artista. Na postagem, Jenny Lewis exibiu quatro imagens em estilo Polaroid do “enlace” com o animal, um cão da raça black cockapoo, e escreveu que se sentia “abençoada” com a celebração.

A cantora completou 50 anos no dia 8 de janeiro e reuniu amigos próximos para a ocasião. Entre os convidados estavam Morgan Nagler, Dave Scher e Alex Greenwald, integrante da banda Phantom Planet.

A publicação gerou ampla repercussão entre os seguidores. Muitos fãs deixaram mensagens de carinho e brincadeiras nos comentários, com piadas relacionadas ao “casamento” e à relação entre humanos e pets.

Por outro lado, parte do público demonstrou estranhamento com a atitude da artista. Alguns usuários classificaram o ato como bizarro, enquanto outros fizeram críticas diretas à cantora nas redes sociais.

