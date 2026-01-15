A cantora Jenny Lewis surpreendeu os fãs ao anunciar nas redes sociais que “se casou” com o próprio cachorro, Bobby, em uma celebração simbólica realizada no dia em que completou 50 anos. A revelação foi feita em uma publicação compartilhada no sábado (10), acompanhada de fotos do momento e de uma mensagem em tom bem-humorado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu no quintal da casa da artista. Na postagem, Jenny Lewis exibiu quatro imagens em estilo Polaroid do “enlace” com o animal, um cão da raça black cockapoo, e escreveu que se sentia “abençoada” com a celebração.