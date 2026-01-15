Uma fábrica clandestina de salgados e pastéis foi interditada na tarde desta terça-feira (4) após uma denúncia encaminhada à Polícia Civil. A ação foi realizada por agentes da Central de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, depois do recebimento de imagens e informações pelo WhatsApp funcional da delegacia. O local apresentava condições extremas de insalubridade e foi imediatamente fechado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação ocorreu em Goiânia. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado para a produção irregular de salgados e pastéis vendidos em feiras da capital, como as do Parque Oeste e da Cidade Jardim.
No local, as equipes encontraram um ambiente classificado como de “imundice total”. Havia baratas dentro do freezer, utensílios sujos, gordura acumulada nas paredes e panelas, além de lixo espalhado, forte odor e alimentos manipulados sem qualquer critério sanitário.
De acordo com a Vigilância Sanitária, o espaço não possuía condições mínimas para o preparo de alimentos, oferecendo risco direto à saúde dos consumidores.
O delegado Humberto Teófilo, responsável pela coordenação da ação, afirmou que a interdição teve como objetivo proteger a população. “O que encontramos foi revoltante. Alimentos estavam sendo preparados em meio à sujeira. Nosso trabalho é garantir a segurança e a saúde de quem consome esses produtos”, declarou.