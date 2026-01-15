Uma fábrica clandestina de salgados e pastéis foi interditada na tarde desta terça-feira (4) após uma denúncia encaminhada à Polícia Civil. A ação foi realizada por agentes da Central de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, depois do recebimento de imagens e informações pelo WhatsApp funcional da delegacia. O local apresentava condições extremas de insalubridade e foi imediatamente fechado.

A operação ocorreu em Goiânia. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado para a produção irregular de salgados e pastéis vendidos em feiras da capital, como as do Parque Oeste e da Cidade Jardim.