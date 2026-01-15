É o 'êxodo do crime'.
Uma quadrilha de São José dos Campos migrou para Taubaté com o objetivo de ampliar a sua atuação criminosa, mas acabou sendo presa nesta quinta-feira (15) durante a Operação Êxodo, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a operação, a Deic de Taubaté prendeu quatro integrantes de uma associação criminosa, que está envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e fraudes bancárias no Vale do Paraíba.
Segundo a Polícia Civil, o grupo é oriundo de São José e vinha tentando migrar suas atividades criminosas para Taubaté, com o objetivo de ampliar o domínio territorial e diversificar os crimes. As investigações também apontaram o planejamento de um roubo a joalheria em Taubaté.
Operação.
Após trabalho investigativo, a Justiça expediu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o líder da organização, conhecido pelo apelido de “2W”.
Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de 2 quilos de maconha, diversos pés da droga, quatro balanças de precisão, anotações ligadas ao tráfico, além de celulares e um veículo Renault Logan.
A ação resultou na prisão em flagrante de três suspeitos e na captura do líder da quadrilha, que já era procurado pela Justiça. Conforme a Deic, além do tráfico, o grupo atuava em fraudes com cartões e contas bancárias, roubos de motocicletas e veículos de luxo, além da negociação clandestina de armas de fogo.
O nome Operação Êxodo faz referência direta à tentativa dos criminosos de abandonar São José dos Campos e se estabelecer em Taubaté, estratégia que vinha sendo monitorada pelos investigadores.
Em nota, a Deic de Taubaté destacou que a operação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate às organizações criminosas e na redução dos índices de criminalidade no Vale do Paraíba. Os presos permanecem à disposição da Justiça, e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.