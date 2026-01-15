Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma quadrilha de São José dos Campos migrou para Taubaté com o objetivo de ampliar a sua atuação criminosa, mas acabou sendo presa nesta quinta-feira (15) durante a Operação Êxodo, deflagrada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Durante a operação, a Deic de Taubaté prendeu quatro integrantes de uma associação criminosa, que está envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e fraudes bancárias no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é oriundo de São José e vinha tentando migrar suas atividades criminosas para Taubaté, com o objetivo de ampliar o domínio territorial e diversificar os crimes. As investigações também apontaram o planejamento de um roubo a joalheria em Taubaté.

Após trabalho investigativo, a Justiça expediu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o líder da organização, conhecido pelo apelido de “2W”.