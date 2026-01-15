16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Dois jovens são baleados no Vale; um deles está em estado grave

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Samu foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo
Samu foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo

Dois jovens de aproximadamente 20 anos foram baleados em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15). O crime aconteceu por volta de 3h45, na Avenida Basf. Um dos atingidos foi socorrido em estado grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo.

Após o acolhimento da ocorrência, a central de regulação das urgências empenhou a Unidade de Suporte Avançado do Samu para realizar o atendimento.

No local, a equipe se deparou com duas vítimas masculinas, ambos com aproximadamente 20 anos.

A primeira apresentava diversos ferimentos compatíveis com arma de fogo, sendo um deles no tórax. O jovem foi estabilizado pela equipe do Samu e removido à UPA de Guaratinguetá, em estado grave.

O segundo rapaz apresentava ferimento por arma de fogo na perna. A vítima foi removida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros em estado moderado, também para a UPA da cidade.

A cena do crime foi isolada para a realização da perícia científica. Até o fechamento deste matéria, ninguém havia sido preso. O caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários