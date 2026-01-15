Dois jovens de aproximadamente 20 anos foram baleados em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15). O crime aconteceu por volta de 3h45, na Avenida Basf. Um dos atingidos foi socorrido em estado grave.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo.
Após o acolhimento da ocorrência, a central de regulação das urgências empenhou a Unidade de Suporte Avançado do Samu para realizar o atendimento.
No local, a equipe se deparou com duas vítimas masculinas, ambos com aproximadamente 20 anos.
A primeira apresentava diversos ferimentos compatíveis com arma de fogo, sendo um deles no tórax. O jovem foi estabilizado pela equipe do Samu e removido à UPA de Guaratinguetá, em estado grave.
O segundo rapaz apresentava ferimento por arma de fogo na perna. A vítima foi removida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros em estado moderado, também para a UPA da cidade.
A cena do crime foi isolada para a realização da perícia científica. Até o fechamento deste matéria, ninguém havia sido preso. O caso segue em investigação.