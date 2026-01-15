Dois jovens de aproximadamente 20 anos foram baleados em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15). O crime aconteceu por volta de 3h45, na Avenida Basf. Um dos atingidos foi socorrido em estado grave.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado em decorrência de vítima de ferimento por arma de fogo.