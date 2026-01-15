De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (15), o São Paulo apresenta 29 praias impróprias para o banho.

O Litoral Norte concentra 11 desses pontos, sendo que nove deles já apresentavam bandeira vermelha no relatório anterior. As novidades negativas desta semana são as praias do Engenho d'Água e do Julião, ambas em Ilhabela.

Praias impróprias