De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (15), o São Paulo apresenta 29 praias impróprias para o banho.
O Litoral Norte concentra 11 desses pontos, sendo que nove deles já apresentavam bandeira vermelha no relatório anterior. As novidades negativas desta semana são as praias do Engenho d'Água e do Julião, ambas em Ilhabela.
Praias impróprias
Os banhistas devem evitar:
- Ubatuba: Rio Itamambuca e os dois trechos do Itaguá (Av. Leovegildo, nº 240 e nº 1724).
- Caraguatatuba: Prainha e Indaiá.
- São Sebastião: São Francisco e Preta do Norte.
- Ilhabela: Itaquanduba, Engenho d'Água, Portinho e Julião.
Bandeira vermelha
A bandeira vermelha indica que a quantidade de bactérias na água ultrapassou os limites de segurança, podendo causar doenças.
Isso acontece por contaminação com esgoto ou drenagem urbana.
O risco de contaminação aumenta após chuvas intensas, que carregam detritos diretamente para o mar.
Recomendações
A Cetesb orienta que os turistas respeitem a sinalização e evitem o contato com a água nos locais impróprios.
Além disso, não nadar próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais e, mesmo em praias com bandeira verde (próprias), deve-se evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes.