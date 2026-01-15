16 de janeiro de 2026
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 11 praias impróprias para o banho, diz Cetesb

De acordo com o novo boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), publicado nesta quinta-feira (15), o São Paulo apresenta 29 praias impróprias para o banho.

O Litoral Norte concentra 11 desses pontos, sendo que nove deles já apresentavam bandeira vermelha no relatório anterior.  As novidades negativas desta semana são as praias do Engenho d'Água e do Julião, ambas em Ilhabela.

Praias impróprias

Os banhistas devem evitar:

  • Ubatuba: Rio Itamambuca e os dois trechos do Itaguá (Av. Leovegildo, nº 240 e nº 1724).
  • Caraguatatuba: Prainha e Indaiá.
  • São Sebastião: São Francisco e Preta do Norte.
  • Ilhabela: Itaquanduba, Engenho d'Água, Portinho e Julião.

Bandeira vermelha

A bandeira vermelha indica que a quantidade de bactérias na água ultrapassou os limites de segurança, podendo causar doenças.

Isso acontece por contaminação com esgoto ou drenagem urbana.

O risco de contaminação aumenta após chuvas intensas, que carregam detritos diretamente para o mar.

Recomendações 

A Cetesb orienta que os turistas respeitem a sinalização e evitem o contato com a água nos locais impróprios.

Além disso, não nadar próximo a desembocaduras de rios ou galerias de águas pluviais e, mesmo em praias com bandeira verde (próprias), deve-se evitar o banho nas primeiras 24 horas após chuvas fortes.

