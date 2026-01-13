Um jovem de 21 anos foi assassinado a pedradas após revelar um relacionamento extraconjugal durante um churrasco em Quitandinha, no Sul do Paraná. O suspeito do crime, de 28 anos, apontado como amante da vítima, foi preso em flagrante pela polícia.
A vítima foi identificada como Guilherme Neves Camargo, de 21 anos. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o crime ocorreu na madrugada do último sábado (10), durante uma confraternização entre amigos.
Durante o encontro, Guilherme teria revelado que mantinha um relacionamento amoroso com o suspeito, mesmo sabendo que ele tinha uma namorada. Após a revelação, a mulher deixou o local, enquanto os dois homens se envolveram em uma discussão.
Ainda de acordo com a apuração, a briga continuou em outra residência da região, para onde os envolvidos se dirigiram. Nesse segundo local, o suspeito teria usado uma pedra de concreto para agredir Guilherme, que não resistiu aos ferimentos.
O delegado Marcelo Borba informou que pessoas que estavam na festa ouviram gritos, foram até o imóvel e presenciaram o crime. Ao perceber a movimentação, o agressor fugiu.
Na manhã do dia seguinte, por volta das 9h, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná localizaram o suspeito em um condomínio no centro da cidade. A namorada tentou despistar os policiais, mas ele acabou sendo encontrado escondido sob o assoalho de uma quitinete próxima à residência.
O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A Polícia Civil investiga se houve a participação de outras pessoas no crime e segue colhendo depoimentos para esclarecer todas as circunstâncias do assassinato.