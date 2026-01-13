Um jovem de 21 anos foi assassinado a pedradas após revelar um relacionamento extraconjugal durante um churrasco em Quitandinha, no Sul do Paraná. O suspeito do crime, de 28 anos, apontado como amante da vítima, foi preso em flagrante pela polícia.

A vítima foi identificada como Guilherme Neves Camargo, de 21 anos. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o crime ocorreu na madrugada do último sábado (10), durante uma confraternização entre amigos.