VÍDEO: Roubo a padaria tem tiroteio e ladrão atropelado em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um roubo a uma padaria terminou em troca de tiros, atropelamento e fuga de criminosos na tarde desta terça-feira (14), no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital paulista.

De acordo com as informações disponíveis até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O crime causou correria na região e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Câmeras de monitoramento registraram toda a ação. Em uma das imagens, quatro criminosos chegam ao local em um carro vermelho e estacionam na região da rua Oscar Freire.

Três homens descem do veículo, enquanto uma quarta pessoa deixa o local dirigindo o automóvel. Já dentro da padaria, outras imagens mostram a entrada de dois suspeitos; um deles conversa com um atendente, mexe na mochila, ameaça o funcionário com uma arma e, em seguida, rouba um cliente que estava próximo a outra atendente.

