Um roubo a uma padaria terminou em troca de tiros, atropelamento e fuga de criminosos na tarde desta terça-feira (14), no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações disponíveis até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O crime causou correria na região e mobilizou equipes da Polícia Militar.