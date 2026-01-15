Um roubo a uma padaria terminou em troca de tiros, atropelamento e fuga de criminosos na tarde desta terça-feira (14), no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital paulista.
De acordo com as informações disponíveis até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O crime causou correria na região e mobilizou equipes da Polícia Militar.
Câmeras de monitoramento registraram toda a ação. Em uma das imagens, quatro criminosos chegam ao local em um carro vermelho e estacionam na região da rua Oscar Freire.
Três homens descem do veículo, enquanto uma quarta pessoa deixa o local dirigindo o automóvel. Já dentro da padaria, outras imagens mostram a entrada de dois suspeitos; um deles conversa com um atendente, mexe na mochila, ameaça o funcionário com uma arma e, em seguida, rouba um cliente que estava próximo a outra atendente.