Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no bairro Vista Linda, na zona leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (15). O cadáver foi encontrado próximo à ponte João de Oliveira Costa. O caso foi divulgado pela página Olho Vivo do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência (foto abaixo). Devido ao estado de decomposição do corpo, não foi possível realizar a identificação da vítima.