MORTE SUSPEITA

URGENTE: Corpo em decomposição é encontrado na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no bairro Vista Linda, na zona leste de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (15). O cadáver foi encontrado próximo à ponte João de Oliveira Costa. O caso foi divulgado pela página Olho Vivo do Vale.

A polícia foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência (foto abaixo). Devido ao estado de decomposição do corpo, não foi possível realizar a identificação da vítima.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos, que ficará responsável pela investigação e pela apuração das circunstâncias da morte.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia científica. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre a identidade da vítima ou as causas do óbito.

Local em que o cadáver foi encontrado / Reprodução/Olho Vivo do Vale

