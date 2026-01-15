No banco dos réus.

Teve início nos Estados Unidos o julgamento da brasileira Juliana Peres Magalhães, de 24 anos, natural de Jacareí, acusada de envolvimento na morte de sua ex-patroa Christine Banfield e de Joseph Ryan, em um crime que chocou a Virgínia. Em depoimento, a jovem afirmou que o então chefe, que era seu amante, matou a esposa para assumir o relacionamento com ela.

