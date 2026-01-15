A cidade de São Sebastião sediará pela primeira vez uma etapa do circuito off-road XTERRA entre os dias 19 e 21 de junho de 2026.
A competição inclui corrida, natação, triathlon e mountain bike e será realizada na Praia de Camburizinho, na Costa Sul, com percursos que integram mar e trilhas da Mata Atlântica.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O programa esportivo inclui natação em águas abertas (até 1,5 km), corrida em trilha (5 km a 21 km), triathlon e mountain bike.
Cada etapa do circuito conta com R$ 20 mil em premiação, distribuídos entre as categorias masculina e feminina, entre os três primeiros colocados em cada uma delas.
Além da parte competitiva, o circuito mantém um compromisso ambiental com a limpeza de 80 quilômetros de trilhas por edição.
O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião e deve realizar também as edições dos próximos três anos.
Com presença em mais de 45 países, o XTERRA atrai anualmente cerca de 70 mil atletas.