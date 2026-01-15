16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPORTE

São Sebastião recebe circuito mundial XTERRA pela primeira vez

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Evento reúne 70 mil atletas anualmente
Evento reúne 70 mil atletas anualmente

A cidade de São Sebastião sediará pela primeira vez uma etapa do circuito off-road XTERRA entre os dias 19 e 21 de junho de 2026.

A competição inclui corrida, natação, triathlon e mountain bike e  será realizada na Praia de Camburizinho, na Costa Sul, com percursos que integram mar e trilhas da Mata Atlântica. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O programa esportivo inclui natação em águas abertas (até 1,5 km), corrida em trilha (5 km a 21 km), triathlon e mountain bike. 

Cada etapa do circuito conta com R$ 20 mil em premiação, distribuídos entre as categorias masculina e feminina, entre os três primeiros colocados em cada uma delas.

Além da parte competitiva, o circuito mantém um compromisso ambiental com a limpeza de 80 quilômetros de trilhas por edição. 

O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião e deve realizar também as  edições dos próximos três anos.

Com presença em mais de 45 países, o XTERRA atrai anualmente cerca de 70 mil atletas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários