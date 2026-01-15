A cidade de São Sebastião sediará pela primeira vez uma etapa do circuito off-road XTERRA entre os dias 19 e 21 de junho de 2026.

A competição inclui corrida, natação, triathlon e mountain bike e será realizada na Praia de Camburizinho, na Costa Sul, com percursos que integram mar e trilhas da Mata Atlântica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp