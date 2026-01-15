Um vídeo do acidente na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) mostra o local em que um carro foi atingido por uma árvore, na tarde de quarta-feira (14). Um casal estava no veículo. Alzira de Souza Moreno, 35 anos, era primeiro-tenente do Exército Brasileiro, morreu em decorrência das lesões. O marido dela, de 39 anos e também militar, foi socorrido e segue internado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela e o marido estavam de férias quando o carro do casal foi atingido por uma árvore na Oswaldo Cruz, na altura do km 18, no bairro Registro, em Taubaté.