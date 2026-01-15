Um vídeo do acidente na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) mostra o local em que um carro foi atingido por uma árvore, na tarde de quarta-feira (14). Um casal estava no veículo. Alzira de Souza Moreno, 35 anos, era primeiro-tenente do Exército Brasileiro, morreu em decorrência das lesões. O marido dela, de 39 anos e também militar, foi socorrido e segue internado.
Ela e o marido estavam de férias quando o carro do casal foi atingido por uma árvore na Oswaldo Cruz, na altura do km 18, no bairro Registro, em Taubaté.
De acordo com o boletim de ocorrência, a queda da árvore atingiu um VW Up Move onde estavam Alzira e o marido. Ambos foram socorridos. No momento da ocorrência, havia chuva fraca no local.
A militar Alzira chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado.
O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita (morte a esclarecer), além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme classificação do registro policial.
“A militar estava em férias e foi vítima de um acidente envolvendo a queda de uma árvore sobre o veículo em que ela e o marido estavam. O marido, militar da Força Aérea Brasileira, continua internado”, informou Comando Militar do Sudeste.
Segundo a corporação, o corpo de Alzira será velado e sepultado em Taubaté, com horários ainda a serem definidos. Ela pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina.
“Neste momento de luto, o CMSE [Comando Militar do Sudeste] se solidariza com a família e os amigos, além de prestar todo o apoio psicológico, administrativo e religioso à família.”