A Polícia Civil, por meio do 42º Distrito Policial no Parque São Lucas, em São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira (15) a operação "Fear of the Pix" para desarticular um esquema de venda de ingressos falsos para o show da banda Iron Maiden em outubro de 2026.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Tatuapé, zona leste da capital, e em Guarulhos.

Investigação e Fraude