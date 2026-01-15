A Polícia Civil, por meio do 42º Distrito Policial no Parque São Lucas, em São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira (15) a operação "Fear of the Pix" para desarticular um esquema de venda de ingressos falsos para o show da banda Iron Maiden em outubro de 2026.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Tatuapé, zona leste da capital, e em Guarulhos.
Investigação e Fraude
O golpe começou a ser investigado em dezembro, quando uma vítima relatou ter pago R$ 690 via Pix por uma entrada, sem receber o ingresso e contastou ter feito o pedido por meio de um site falso.
Segundo a apuração da polícia, uma empresa facilitadora de pagamentos recebeu o valor e não bloqueou o montante após a denúncia.
As empresas envolvidas tinham constituição recente, alterações societárias suspeitas e histórico de reclamações por golpes similares.
A operação, batizada de Fear of The Pix, em referência ao álbum da banda de 1992, resultou na apreensão de três veículos de luxo, 13 relógios, seis computadores, documentos e R$ 11 mil em espécie.
O caso está registrado no 42º DP como associação criminosa para a prática de estelionato eletrônico.