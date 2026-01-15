Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alzira de Souza Moreno, 35 anos, era primeiro-tenente do Exército Brasileiro e pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina.

Ela estava de férias com o marido, também militar, quando o carro do casal foi atingido por uma árvore na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde de quarta-feira (14). Alzira morreu e o marido segue internado no hospital.

De acordo com o Comando Militar do Sudeste, o corpo de Alzira será velado e sepultado em Taubaté, com horários ainda a serem definidos.

“A militar estava em férias e foi vítima de um acidente envolvendo a queda de uma árvore sobre o veículo em que ela e o marido estavam. O marido, militar da Força Aérea Brasileira, continua internado”, informou o Exército.