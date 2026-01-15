16 de janeiro de 2026
NESTE FIM DE SEMANA

Luan Santana e Jorge & Mateus se apresentam no Verão Show 2026

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Luan Santana faz show no sábado (17)
Luan Santana faz show no sábado (17)

Luan Santana e Jorge & Mateus se apresentam no Verão Show São Sebastião 2026 neste fim de semana.

As apresentações ocorrem no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico do município. O acesso ao setor da pista é gratuito.

Programação

Os portões abrem às 19h e os shows de abertura começam às 21h.

Na sexta-feira (16), a abertura do show conta com a apresentação de Vander de Paula, às 21h. Logo após, Luan Santana sobe ao palco por volta das 22h.

No sábado (17), Alex Rodrigues faz a abertura para Jorge & Mateus. A dupla traz o show da turnê de 20 anos de carreira, anunciada como um dos últimos compromissos antes da interrupção nas atividades dos artistas.

Ingressos

O setor pista é gratuito e aberto ao público.

Para a área VIP e camarotes a venda acontece por meio do site https://www.guicheweb.com.br/verao-show-sao-sebastiao_48950

