Luan Santana e Jorge & Mateus se apresentam no Verão Show São Sebastião 2026 neste fim de semana.
As apresentações ocorrem no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico do município. O acesso ao setor da pista é gratuito.
Programação
Os portões abrem às 19h e os shows de abertura começam às 21h.
Na sexta-feira (16), a abertura do show conta com a apresentação de Vander de Paula, às 21h. Logo após, Luan Santana sobe ao palco por volta das 22h.
No sábado (17), Alex Rodrigues faz a abertura para Jorge & Mateus. A dupla traz o show da turnê de 20 anos de carreira, anunciada como um dos últimos compromissos antes da interrupção nas atividades dos artistas.
Ingressos
O setor pista é gratuito e aberto ao público.
Para a área VIP e camarotes a venda acontece por meio do site https://www.guicheweb.com.br/verao-show-sao-sebastiao_48950