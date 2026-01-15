Um homem foragido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar, em Caraguatatuba.

Com ele, os policiais apreenderam cerca de 100 gramas de cocaína.

