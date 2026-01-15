Um homem foragido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Militar, em Caraguatatuba.
Com ele, os policiais apreenderam cerca de 100 gramas de cocaína.
A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (14), durante patrulhamento de equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Os policiais receberam informação sobre um veículo suspeito que teria se envolvido em uma ocorrência com disparo de arma de fogo.
Após localizarem o automóvel, iniciaram acompanhamento pelo centro da cidade até abordarem os ocupantes na entrada de um condomínio.
Na abordagem, foi constatado que um deles era procurado pela Justiça, após ter fugido do sistema prisional onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.
Ele confessou ser o proprietário da cocaína localizada no interior do carro.
O automóvel utilizado foi recolhido por irregularidades administrativas.
Os demais ocupantes do veículo foram ouvidos e liberados, enquanto o foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.