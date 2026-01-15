A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência na rua Armando Couto M. Rodrigues, em São José dos Campos, na noite de quarta-feira (14).

Durante a ação, o autor do crime foi preso e os objetos subtraídos foram recuperados.

