A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência na rua Armando Couto M. Rodrigues, em São José dos Campos, na noite de quarta-feira (14).
Durante a ação, o autor do crime foi preso e os objetos subtraídos foram recuperados.
Um vizinho forneceu as características e a direção tomada pelo suspeito. Com o auxílio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) os policiais o localizaram.
Durante a abordagem, foram encontrados com ele os objetos furtados da residência. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.