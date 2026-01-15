16 de janeiro de 2026
Logo Sampi
PM prende homem após furto a residência em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Itens furtados em residência foram recuperados
A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência na rua Armando Couto M. Rodrigues, em São José dos Campos, na noite de quarta-feira (14).

Durante a ação, o autor do crime foi preso e os objetos subtraídos foram recuperados.

Um vizinho forneceu as características e a direção tomada pelo suspeito. Com o auxílio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) os policiais o localizaram.

Durante a abordagem, foram encontrados com ele os objetos furtados da residência. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

