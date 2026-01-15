Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a esclarecer os momentos que antecederam o assassinato de Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, ocorrido após uma discussão de trânsito em São José dos Campos. O vídeo não registra os disparos, mas mostra o atirador correndo atrás da motocicleta ocupada pela vítima e pelo namorado, instantes antes do crime.
Jaqueline estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. Durante a perseguição, o condutor do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. A jovem morreu no local. Gabriel foi atingido no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde segue em atendimento.
Segundo familiares, Jaqueline vivia uma fase de planos e expectativas. Há dois anos, ela havia deixado a capital paulista para morar em São José dos Campos, onde trabalhava como vendedora e sonhava em se casar. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe da jovem.
O motorista do carro, de 26 anos, foi preso em flagrante e identificado como João Victor Cintra de Jesus. Em nota, a defesa informou que as investigações ainda estão em fase inicial e que o suspeito colaborou com as autoridades.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Doutor Gaspar Resende, no bairro Jardim Bela Vista, região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens de câmeras de segurança para apurar a dinâmica completa do ataque.