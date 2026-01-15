Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a esclarecer os momentos que antecederam o assassinato de Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, ocorrido após uma discussão de trânsito em São José dos Campos. O vídeo não registra os disparos, mas mostra o atirador correndo atrás da motocicleta ocupada pela vítima e pelo namorado, instantes antes do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Jaqueline estava na garupa da moto conduzida por Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos, quando o casal se envolveu em um desentendimento com o motorista de um carro. Durante a perseguição, o condutor do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os dois. A jovem morreu no local. Gabriel foi atingido no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde segue em atendimento.