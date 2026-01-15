16 de janeiro de 2026
CONFESSOU O CRIME

PM prende homem e recupera celular furtado em Monteiro Lobato

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia recuperou celular furtado em loja
Polícia recuperou celular furtado em loja

Um homem foi preso após furtar um aparelho celular em um estabelecimento comercial em Monteiro Lobato.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (14), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atendimento ao caso.

Com informações sobre as características do autor do crime, os policiais localizaram o suspeito e o abordaram.

Ele confessou o furto e indicou o local onde o aparelho havia sido escondido.

O celular foi recuperado e o homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

