Um homem foi preso após furtar um aparelho celular em um estabelecimento comercial em Monteiro Lobato.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (14), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atendimento ao caso.

