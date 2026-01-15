Um homem foi preso após furtar um aparelho celular em um estabelecimento comercial em Monteiro Lobato.
A ocorrência foi registrada na quarta-feira (14), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atendimento ao caso.
Com informações sobre as características do autor do crime, os policiais localizaram o suspeito e o abordaram.
Ele confessou o furto e indicou o local onde o aparelho havia sido escondido.
O celular foi recuperado e o homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.