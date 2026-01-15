Dois homens foram presos portando drogas e munições em São Sebastião.
A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Topolândia, área já conhecida pela prática de tráfico de drogas.
A equipe visualizou um veículo trafegando com as luzes apagadas.
O condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi acompanhado e abordado.
Dentro do veículo, os policiais localizaram uma touca ninja contendo munições de calibres .380 e .38, porções de entorpecentes, balança de precisão, material para embalagem, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma camiseta idêntica à da Polícia Civil.
Itens apreendidos
- 75 embalagens plásticas (ziplock);
- 38 pedras de crack;
- 18 munições (17 de calibre .380 e 1 de calibre .38);
- seis porções de maconha;
- dois aparelhos celulares;
- balança de precisão;
- touca ninja;
- camiseta idêntica à da Polícia Civil;
- Dinheiro em espécie;
Além dos itens, o veículo conduzido pelo suspeito também foi apreendido.
Os homens foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia, permanecendo à disposição da Justiça.