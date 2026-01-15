Dois homens foram presos portando drogas e munições em São Sebastião.

A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Topolândia, área já conhecida pela prática de tráfico de drogas.

