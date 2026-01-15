16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

PM apreende drogas e prende 2 homens por tráfico em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em São Sebastião
Apreensões em São Sebastião

Dois homens foram presos portando drogas e munições em São Sebastião.

A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Topolândia, área já conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe visualizou um veículo trafegando com as luzes apagadas.

O condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi acompanhado e abordado.

Dentro do veículo, os policiais localizaram uma touca ninja contendo munições de calibres .380 e .38, porções de entorpecentes, balança de precisão, material para embalagem, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma camiseta idêntica à da Polícia Civil.

Itens apreendidos

  • 75 embalagens plásticas (ziplock);
  • 38 pedras de crack;
  • 18 munições (17 de calibre .380 e 1 de calibre .38);
  • seis porções de maconha;
  • dois aparelhos celulares;
  • balança de precisão;
  • touca ninja;
  • camiseta idêntica à da Polícia Civil;
  • Dinheiro em espécie;

Além dos itens, o veículo conduzido pelo suspeito também foi apreendido.

Os homens foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários