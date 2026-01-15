O Governo de São Paulo inaugurou a UEP (Unidade de Ensino e Pesquisa) da Polícia Civil em Pindamonhangaba.
O novo polo, que funciona como uma extensão da Academia de Polícia (Acadepol), foi aberto nesta quarta-feira (14) com a proposta de centralizar a formação de novos policiais de toda a região do Vale do Paraíba.
Localizada na Avenida Manoel Teixeira de Souza, a estrutura foi montada no prédio do 2º DP da cidade, que estava subutilizado, e conta com estande de tiro, laboratório de informática e auditório.
Com um investimento superior a R$ 270 mil em reformas e aquisição de mobiliário, o espaço vai garantir qualificação de excelência aos novos agentes que servirão à população paulista.