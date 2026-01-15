O Governo de São Paulo inaugurou a UEP (Unidade de Ensino e Pesquisa) da Polícia Civil em Pindamonhangaba.

O novo polo, que funciona como uma extensão da Academia de Polícia (Acadepol), foi aberto nesta quarta-feira (14) com a proposta de centralizar a formação de novos policiais de toda a região do Vale do Paraíba.

