ACADEMIA DE POLÍCIA

Polícia Civil ganha centro de formação em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP SP
Estrutura recebeu investimento de R$ 270 mil
O Governo de São Paulo inaugurou a UEP (Unidade de Ensino e Pesquisa) da Polícia Civil em Pindamonhangaba.

O novo polo, que funciona como uma extensão da Academia de Polícia (Acadepol), foi aberto nesta quarta-feira (14) com a proposta de centralizar a formação de novos policiais de toda a região do Vale do Paraíba.

Localizada na Avenida Manoel Teixeira de Souza, a estrutura foi montada no prédio do 2º DP da cidade, que estava subutilizado, e conta com estande de tiro, laboratório de informática e auditório.

Com um investimento superior a R$ 270 mil em reformas e aquisição de mobiliário, o espaço vai garantir qualificação de excelência aos novos agentes que servirão à população paulista.

