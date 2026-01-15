16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

URGENTE: Mulher de 23 anos é atacada a facadas e socos na região

Por Jesse Nascimento | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Tentativa de feminicídio será investigada pela Polícia Civil de Ubatuba
Uma mulher de 23 anos foi atacada a facadas em Ubatuba e socorrida para a Santa Casa da cidade, onde permaneceu internada e em observação, segundo o registro policial. A GCM (Guarda Civil Municipal) informou que o suspeito teria rondado a unidade e feito ameaças para “terminar o serviço”.

O boletim indica que a ocorrência envolve violência doméstica e tentativa de homicídio (feminicídio tentado). O caso foi comunicado à delegacia na madrugada desta quinta-feira (15). O caso teria ocorrido pela rua Brasilianita, no bairro Ipiranguinha.

Conforme relatado no boletim, a GCM foi chamada por equipe da Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba após a chegada da jovem com lesões decorrentes de agressões físicas, incluindo golpes com objeto perfurocortante e socos. O documento aponta que ela foi socorrida pelo Samu e permaneceu internada e em observação.

A mãe da vítima disse à equipe que o suposto autor seria conhecido e que ele estaria rondando as imediações da Santa Casa, fazendo ameaças para “terminar o serviço”, o que motivou patrulhamento preventivo, segundo o registro.

O boletim aponta que a vítima passou por procedimento cirúrgico e estava incomunicável até o momento do registro. O documento também menciona que as qualificações e o endereço do fato foram obtidos via pesquisa em boletim anterior registrado pela vítima contra o mesmo suspeito, por lesão corporal, ameaça e dano.

Em caso de violência contra a mulher, busque ajuda imediatamente. Ligue 190 (emergência), 180 (Central de Atendimento à Mulher) e, em risco iminente, procure um local seguro e acione familiares ou vizinhos.

