Uma mulher de 23 anos foi atacada a facadas em Ubatuba e socorrida para a Santa Casa da cidade, onde permaneceu internada e em observação, segundo o registro policial. A GCM (Guarda Civil Municipal) informou que o suspeito teria rondado a unidade e feito ameaças para “terminar o serviço”.

O boletim indica que a ocorrência envolve violência doméstica e tentativa de homicídio (feminicídio tentado). O caso foi comunicado à delegacia na madrugada desta quinta-feira (15). O caso teria ocorrido pela rua Brasilianita, no bairro Ipiranguinha.