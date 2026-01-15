Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

A prisão aconteceu por volta das 21h de quarta-feira (14), durante averiguação de uma denúncia anônima pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

