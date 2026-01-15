16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

PM apreende armas e prende homem em flagrante em Taubaté

Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Armas apreendidas com suspeito no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté
Armas apreendidas com suspeito no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. 

A prisão aconteceu por volta das 21h de quarta-feira (14), durante averiguação de uma denúncia anônima pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado e com ele, os policiais localizaram duas armas de fogo e munições.

Ele foi conduzido ao plantão permanente para elaboração dos procedimentos de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários