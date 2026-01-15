Uma dupla de moto usou toucas ninja e atirou contra dois jovens em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Engenheiro Neiva. As vítimas, de 19 e 22 anos, foram socorridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo, e o caso é investigado como tentativa de homicídio.

Segundo o registro policial, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), com relato inicial de duas pessoas pedindo socorro. No local, os policiais militares encontraram os dois jovens caídos e acionaram o resgate.