Uma dupla de moto usou toucas ninja e atirou contra dois jovens em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Engenheiro Neiva. As vítimas, de 19 e 22 anos, foram socorridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo, e o caso é investigado como tentativa de homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o registro policial, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), com relato inicial de duas pessoas pedindo socorro. No local, os policiais militares encontraram os dois jovens caídos e acionaram o resgate.
De acordo com o boletim, uma das vítimas (ferida na perna) conseguiu relatar que os autores estavam em uma motocicleta com dois ocupantes: um usando moletom preto e outro moletom vermelho. Ainda conforme o registro, ambos estavam sem capacete e com toucas do tipo “ninja”, e atiraram em direção aos dois jovens.
O documento cita que uma vítima estava consciente, com ferimento por arma de fogo na perna. A outra estava em estado mais grave, com disparos na região do peito, perna e coxa, e não conseguiu prestar informações no momento do atendimento.
Uma das vítimas não tem passagens criminais a outra tem passagens por homicídio e roubo de motocicletas.
Os policiais preservaram a cena e, segundo o registro, foram localizadas oito cápsulas deflagradas. A perícia técnica foi solicitada e outras equipes ficaram no local para manter o isolamento.
O boletim também aponta que há câmeras de monitoramento nas proximidades — em residências e indústrias — o que pode ajudar a esclarecer a dinâmica do ataque e a rota de fuga dos suspeitos.
Guaratinguetá tem registrado outras ocorrências de violência armada. Relembre, por exemplo, o caso em que um homem levou oito tiros em Guaratinguetá e também a ocorrência em que um homem foi morto a facadas e tiros.
Informações que possam levar à identificação dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia (181). Em situações de emergência, ligue 190.