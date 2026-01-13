Após três dias de angústia, a adolescente Ysabelly Teixeira, de 13 anos, conhecida como Belinha, foi encontrada com vida na noite desta segunda-feira (12), em São José dos Campos. A jovem estava desaparecida desde sábado (10), quando saiu de casa para visitar uma amiga no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.
A família confirmou que Belinha está bem, apesar de apresentar sinais de desorientação no momento em que foi localizada. A própria adolescente conseguiu entrar em contato com o irmão por telefone, que foi até o local buscá-la.
O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e moradores do Campo dos Alemães, além de gerar grande repercussão nas redes sociais e em grupos de mensagens. Durante os dias em que esteve desaparecida, o celular da adolescente não completava chamadas, o que aumentou a preocupação da família.
Belinha havia saído de casa por volta das 17h de sábado para visitar uma amiga. Segundo relato da colega, a adolescente foi deixada na rua de casa por volta das 22h, mas não retornou, o que levou a família a acionar conhecidos e iniciar buscas informais.
A mãe da jovem chegou a fazer apelos públicos por ajuda, descrevendo a filha como uma menina tranquila e com muitos amigos. A família agradeceu as mensagens de apoio e as informações compartilhadas pela população.