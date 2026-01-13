Após três dias de angústia, a adolescente Ysabelly Teixeira, de 13 anos, conhecida como Belinha, foi encontrada com vida na noite desta segunda-feira (12), em São José dos Campos. A jovem estava desaparecida desde sábado (10), quando saiu de casa para visitar uma amiga no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.

A família confirmou que Belinha está bem, apesar de apresentar sinais de desorientação no momento em que foi localizada. A própria adolescente conseguiu entrar em contato com o irmão por telefone, que foi até o local buscá-la.