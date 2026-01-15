A Prefeitura de Taubaté iniciou, a partir da meia-noite desta quinta-feira (15), a quinta e última fase de implantação do sistema de amarelo intermitente nos semáforos da cidade.

Com a conclusão de mais essa etapa, o sistema passa a operar em 129 cruzamentos durante a madrugada, permitindo que o condutor avance o sinal após reduzir a velocidade e observar o fluxo.

