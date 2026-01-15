A Prefeitura de Taubaté iniciou, a partir da meia-noite desta quinta-feira (15), a quinta e última fase de implantação do sistema de amarelo intermitente nos semáforos da cidade.
Com a conclusão de mais essa etapa, o sistema passa a operar em 129 cruzamentos durante a madrugada, permitindo que o condutor avance o sinal após reduzir a velocidade e observar o fluxo.
A prioridade de passagem é de quem trafega pela via principal, a mesma regra para cruzamentos não semaforizados.
A medida deve trazer mais fluidez ao trânsito e aumentar a segurança, evitando paradas prolongadas em horários de baixo movimento.
Locais
Nesta fase final, o sistema recebe 11 novos pontos:
Av. José Bento Monteiro Lobato x Oswaldo Barbosa Guisard
Av. Bandeirantes x R. Octávio Rodrigues de Souza,
Av. Faria Lima x Aristides de Oliveira Patrício
Av. Santa Luiza de Marillac x Monsenhor Antônio do Nascimento e Castro,
Av. São Pedro x R. Joaquim Ferreira da Silva
Av. São Pedro x R. Toiti Kako
Av. Oswaldo Cruz x R. Doutor Félix Guisard Filho,
Av. Barreiro x R. Miguel Garcia Velho
R. Gilma Motta de Almeida x R. Miguel Garcia Velho
R. Gilma Motta de Almeida x R. Capitão Amaro de Tolêdo Cortez
R. Álvaro Marcondes de Mattos x R. João Vanone
Histórico
O programa teve início em novembro de 2025 com um projeto piloto.
Foi ampliado em dezembro, quando chegou a 77 pontos na região central e outros 20 em áreas periféricas.
Na primeira semana de janeiro de 2026, mais 14 locais foram incluídos, e agora o projeto é finalizado com 129 cruzamentos.