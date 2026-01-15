Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Brisa do Campo, em Lorena.

A prisão aconteceu por volta das 2h40 de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

