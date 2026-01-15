Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Brisa do Campo, em Lorena.
A prisão aconteceu por volta das 2h40 de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.
Em abordagem, a equipe localizou com o suspeito:
- 242 invólucros de maconha
- 129 Eppendorfs de cocaína
- 107 porções de maconha
- 44 eppendorfs de space
- R$ 250 em espécie
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde o homem permaneceu preso à disposição da justiça.