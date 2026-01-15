16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com mais de 500 porções de drogas em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões no Brisa do Campo, em Lorena
Apreensões no Brisa do Campo, em Lorena

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Brisa do Campo, em Lorena.

A prisão aconteceu por volta das 2h40 de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em abordagem, a equipe localizou com o suspeito:

  • 242 invólucros de maconha
  • 129 Eppendorfs de cocaína
  • 107 porções de maconha
  • 44 eppendorfs de space
  • R$ 250 em espécie

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde o homem permaneceu preso à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários