A árvore que caiu sobre um carro em estrada de Taubaté matou a passageira do veículo, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos. Ela morreu após ser socorrida ao Hospital Regional de Taubaté. O marido dela, de 39 anos, ficou ferido.
O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (14), na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 18, no trecho de Taubaté, pelo bairro Registro.
De acordo com o boletim de ocorrência, a queda da árvore atingiu um VW Up Move, e duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas.
A militar Alzira de Souza Moreno chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu. O marido dela, também militar das Forças Armadas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado.
O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita (morte a esclarecer), além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme classificação do registro policial.
Segundo o registro, a ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a queda de árvore e encontrou o automóvel já atingido. As vítimas já tinham sido encaminhadas ao Hospital Regional quando a equipe chegou ao local.
O boletim aponta que a árvore e o veículo foram removidos para um local seguro, o que prejudicou a preservação da cena. Por isso, a perícia não foi requisitada imediatamente e deverá ser solicitada posteriormente, por expediente, para avaliar as condições do ponto onde ocorreu a queda — incluindo o estado de conservação da árvore e se havia indícios prévios de risco.
Foram requisitados exame necroscópico para a vítima fatal, exame de corpo de delito para a vítima internada e perícia no veículo. A funerária Sagrada Família foi acionada para remoção do corpo e encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal).