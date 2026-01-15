A árvore que caiu sobre um carro em estrada de Taubaté matou a passageira do veículo, a tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos. Ela morreu após ser socorrida ao Hospital Regional de Taubaté. O marido dela, de 39 anos, ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (14), na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do km 18, no trecho de Taubaté, pelo bairro Registro.