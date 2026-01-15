16 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Homem é preso com adolescentes após roubos em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por roubo em Jacareí.

A ação foi realizada na madrugada desta quinta-feira (15) por policiais militares da 2ª Companhia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após o grupo ser denunciado por vítimas nas proximidades do Pátio dos Trilhos.

Durante as buscas, a equipe localizou mais duas vítimas na Avenida Santos Dumont, que também haviam sido assaltadas pelos mesmos suspeitos.

O rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados indicou a localização dos autores dos roubos.

Após tentativa de fuga a pé por diversas vias, os três foram alcançados e detidos pelos policiais.

Com o grupo, foram encontrados:

  • cinco aparelhos celulares roubados;
  • um simulacro de arma de fogo;
  • uma mochila,
  • uma caixa de som
  • uma bolsa.

As vítimas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, onde fizeram o reconhecimento dos autores.

O adulto permanece preso e os menores seguem apreendidos, todos à disposição da Justiça.

