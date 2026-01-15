Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por roubo em Jacareí.
A ação foi realizada na madrugada desta quinta-feira (15) por policiais militares da 2ª Companhia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após o grupo ser denunciado por vítimas nas proximidades do Pátio dos Trilhos.
Durante as buscas, a equipe localizou mais duas vítimas na Avenida Santos Dumont, que também haviam sido assaltadas pelos mesmos suspeitos.
O rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados indicou a localização dos autores dos roubos.
Após tentativa de fuga a pé por diversas vias, os três foram alcançados e detidos pelos policiais.
Com o grupo, foram encontrados:
- cinco aparelhos celulares roubados;
- um simulacro de arma de fogo;
- uma mochila,
- uma caixa de som
- uma bolsa.
As vítimas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, onde fizeram o reconhecimento dos autores.
O adulto permanece preso e os menores seguem apreendidos, todos à disposição da Justiça.