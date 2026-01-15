Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por roubo em Jacareí.

A ação foi realizada na madrugada desta quinta-feira (15) por policiais militares da 2ª Companhia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após o grupo ser denunciado por vítimas nas proximidades do Pátio dos Trilhos.

