O programa Qualifica São José, da Prefeitura de São José dos Campos, está com inscrições abertas para 21 cursos gratuitos em parceria com o Sebrae, Senai, Senac, Cephas e Fundhas.
As oportunidades buscam capacitar profissionais para o mercado de trabalho em diversos setores com grande demanda local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Cursos
Na área de gestão e negócios, o Sebrae oferece capacitações voltadas a marketing digital, finanças e liderança de equipes.
Para o setor de tecnologia e serviços, o Cephas disponibiliza formação em programação, fotografia digital e rotinas administrativas e de recursos humanos.
O segmento de indústria e manutenção conta com vagas no Senai e na Fundhas para eletricidade residencial e predial, ferramentas da qualidade e logística.
Já no setor de gastronomia, há opções pelo Senac e Senai para a fabricação de bolos, doces finos, ovos de Páscoa e confeitaria.
Inscrições
Os prazos de inscrição variam conforme a instituição entre os dias 19 e 23 de janeiro.
Para participar, o candidato deve residir em São José dos Campos, ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.
As inscrições são feitas pelo site oficial do Qualifica SJC. Clique aqui para conhecer os cursos e ter mais informações.