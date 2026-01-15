O programa Qualifica São José, da Prefeitura de São José dos Campos, está com inscrições abertas para 21 cursos gratuitos em parceria com o Sebrae, Senai, Senac, Cephas e Fundhas.

As oportunidades buscam capacitar profissionais para o mercado de trabalho em diversos setores com grande demanda local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cursos