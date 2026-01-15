16 de janeiro de 2026
INSCRIÇÕES ABERTAS

Qualifica SJC oferece 21 cursos de capacitação gratuitos

Por Luyse Camarg | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Há oportunidades presenciais e à distância
O programa Qualifica São José, da Prefeitura de São José dos Campos, está com inscrições abertas para 21 cursos gratuitos em parceria com o Sebrae, Senai, Senac, Cephas e Fundhas.

As oportunidades buscam capacitar profissionais para o mercado de trabalho em diversos setores com grande demanda local.

Cursos

Na área de gestão e negócios, o Sebrae oferece capacitações voltadas a marketing digital, finanças e liderança de equipes.

Para o setor de tecnologia e serviços, o Cephas disponibiliza formação em programação, fotografia digital e rotinas administrativas e de recursos humanos.

O segmento de indústria e manutenção conta com vagas no Senai e na Fundhas para eletricidade residencial e predial, ferramentas da qualidade e logística.

Já no setor de gastronomia, há opções pelo Senac e Senai para a fabricação de bolos, doces finos, ovos de Páscoa e confeitaria.

Inscrições

Os prazos de inscrição variam conforme a instituição entre os dias 19 e 23 de janeiro.

Para participar, o candidato deve residir em São José dos Campos, ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições são feitas pelo site oficial do Qualifica SJC.  Clique aqui para conhecer os cursos e ter mais informações.

