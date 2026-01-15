Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

