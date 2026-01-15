16 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Homem armado é preso com drogas no CDHU de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM apreendeu grande quantidade de drogas
Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ao entrar no CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), a equipe avistou o suspeito com uma sacola preta e uma arma nas mãos.

Percebendo a presença dos militares, ele tentou fugir a pé entrando em um dos blocos, dando início a uma breve perseguição.

Ao tentar abrir a porta de um dos apartamentos, ele foi contido e desarmado.

Dentro da sacola foram localizados:

  • 225 eppendorfs com cocaína;

  • 92 porções de maconha;

  • 44 pedras de crack;

  • R$ 10 em espécie;

  • dois rádios comunicadores.

    • A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, e o homem foi recolhido à cadeia pública, onde permanece preso à disposição da Justiça.

