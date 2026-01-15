Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (14), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao entrar no CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), a equipe avistou o suspeito com uma sacola preta e uma arma nas mãos.
Percebendo a presença dos militares, ele tentou fugir a pé entrando em um dos blocos, dando início a uma breve perseguição.
Ao tentar abrir a porta de um dos apartamentos, ele foi contido e desarmado.
Dentro da sacola foram localizados:
-
225 eppendorfs com cocaína;
-
92 porções de maconha;
44 pedras de crack;
R$ 10 em espécie;
dois rádios comunicadores.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, e o homem foi recolhido à cadeia pública, onde permanece preso à disposição da Justiça.