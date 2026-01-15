A placa de bronze que identificava o Obelisco localizado na Praça Dr. Cândido Motta, no Centro de Caraguatatuba, foi furtada durante a madrugada de terça-feira (13).
O furto representa dano ao patrimônio histórico e cultural do município. A Polícia Civil investiga o caso.
O obelisco foi construído em 1919, e representa o primeiro ponto a oferecer água encanada ao povo de Caraguatatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como furto e dano a bem de valor artístico, arqueológico ou histórico.
Imagens do COI (Centro de Operações Inteligentes) foram cedidas para auxiliar na identificação dos suspeitos.
A Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) também acompanha o caso e pede que a população colabore repassando aos policiais qualquer informação sobre o paradeiro da placa.