16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POLÍCIA INVESTIGA

Placa de obelisco histórico é furtada em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Placa de bronze que identificava o obelisco foi furtada
Placa de bronze que identificava o obelisco foi furtada

A placa de bronze que identificava o Obelisco localizado na Praça Dr. Cândido Motta, no Centro de Caraguatatuba, foi furtada durante a madrugada de terça-feira (13).

O furto representa dano ao patrimônio histórico e cultural do município. A Polícia Civil investiga o caso.

O obelisco foi construído em 1919, e representa o primeiro ponto a oferecer água encanada ao povo de Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como furto e dano a bem de valor artístico, arqueológico ou histórico.

Imagens do COI (Centro de Operações Inteligentes) foram cedidas para auxiliar na identificação dos suspeitos. 

Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) também acompanha o caso e pede que a população colabore repassando aos policiais qualquer informação sobre o paradeiro da placa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários