A Polícia Civil investiga um caso de lesão corporal e violência doméstica ocorrido no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, envolvendo um homem de 54 anos e sua esposa, de 44 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal teria se envolvido em uma discussão dentro da residência, quando o homem passou a agredir fisicamente a vítima e a ameaçá-la de morte. Na tentativa de pedir socorro, a mulher conseguiu fugir para a varanda do imóvel.