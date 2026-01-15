16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Agressão provoca queda de sacada e mulher hospitalizada no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rua Pedro Cappio, em Guaratinguetá
Rua Pedro Cappio, em Guaratinguetá

A Polícia Civil investiga um caso de lesão corporal e violência doméstica ocorrido no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, envolvendo um homem de 54 anos e sua esposa, de 44 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal teria se envolvido em uma discussão dentro da residência, quando o homem passou a agredir fisicamente a vítima e a ameaçá-la de morte. Na tentativa de pedir socorro, a mulher conseguiu fugir para a varanda do imóvel.

Durante a fuga, a vítima acabou sofrendo uma queda da sacada após ser agarrada pelo agressor. Testemunhas relataram que, logo após o ocorrido, o homem fugiu do local em um veículo, tomando rumo ignorado.

O resgate foi acionado para atendimento na Rua Pedro Cappio. No local, a equipe encontrou a vítima com ferimentos graves em decorrência de queda de altura, sendo estabilizada e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.

Posteriormente, a mulher foi transferida para a Santa Casa, onde permaneceu internada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guaratinguetá, que segue com diligências para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

