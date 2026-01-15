Um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica, foi preso pela Polícia Militar em Jacareí.

A prisão aconteceu na quarta-feira (14), durante patrulhamento das equipes do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cidade Nova.

