16 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LEI MARIA DA PENHA

Homem descumpre protetiva e é preso no Cidade Nova, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito foi localizado e preso na rua Paschoal Donhate
Um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica, foi preso pela Polícia Militar em Jacareí.

A prisão aconteceu na quarta-feira (14), durante patrulhamento das equipes do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cidade Nova.

Os policiais receberam uma denúncia indicando que o suspeito estaria circulando pelo bairro Cidade Nova Jacareí.

Após diligências, ele foi localizado na rua Paschoal Donhate. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso e permanece à disposição da Justiça.

