Duas mulheres foram presas e um adolescente (menor de 16 anos) foi apreendido após a Polícia Militar entrar em uma residência para averiguar denúncia e localizar entorpecentes armazenados no imóvel, segundo informações repassadas pela corporação. Foram encontrados quase 11 kg de maconha.

A ocorrência foi atendida por uma equipe de patrulhamento que fazia rondas pelo bairro Vera Cruz. O caso foi apresentado no Distrito Policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão e registrou boletim de ocorrência com natureza de tráfico de drogas e corrupção de menor.