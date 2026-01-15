Duas mulheres foram presas e um adolescente (menor de 16 anos) foi apreendido após a Polícia Militar entrar em uma residência para averiguar denúncia e localizar entorpecentes armazenados no imóvel, segundo informações repassadas pela corporação. Foram encontrados quase 11 kg de maconha.
A ocorrência foi atendida por uma equipe de patrulhamento que fazia rondas pelo bairro Vera Cruz. O caso foi apresentado no Distrito Policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão e registrou boletim de ocorrência com natureza de tráfico de drogas e corrupção de menor.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informação sobre possível ponto de venda e armazenamento de drogas no bairro Vera Cruz e se deslocou ao endereço para averiguação. Ainda no portão da residência, os policiais perceberam forte odor característico de substâncias entorpecentes, o que aumentou a suspeita de que havia drogas dentro da casa.
Na abordagem, os policiais conversaram com a proprietária/moradora da casa, que teria franqueado a entrada da equipe. A PM relata que, ao ser questionada, a moradora indicou onde os ilícitos estariam guardados, permitindo a localização do material.
Com a materialidade confirmada, as envolvidas foram conduzidas ao Distrito Policial. A autoridade de plantão ratificou a voz de prisão das mulheres e elaborou o boletim de ocorrência. O adolescente, descrito como menor de 16 anos, foi apreendido e o caso foi enquadrado também como corrupção de menor, por envolver participação de adolescente em contexto de crime.
Na prática, quando a investigação aponta que adultos utilizaram, induziram ou envolveram adolescente na dinâmica do tráfico, a tipificação de corrupção de menor pode ser aplicada junto ao tráfico de drogas no Vera Cruz em Caçapava. A apuração do grau de participação de cada envolvido fica a cargo da Polícia Civil, com base em depoimentos, perícia e demais diligências.