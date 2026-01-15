As cidades do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, estão em estado de alerta. A região foi classificada como área de risco para deslizamentos de terra e ocorrências devido às chuvas fortes e ventos nesta quinta-feira (15)

Alertas

A região recebeu uma classificação de risco moderado para eventos hidrológicos e geológicos emitida pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), reforçada por um aviso de perigo potencial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades e ventos fortes.