CEMADEN E INMET

Alerta no Vale do Paraíba: tempestades e risco de deslizamentos

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Acumulados que podem atingir 50 mm/dia e rajadas de vento de até 60 km/h
Acumulados que podem atingir 50 mm/dia e rajadas de vento de até 60 km/h

As cidades do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, estão em estado de alerta. A região foi classificada como área de risco para deslizamentos de terra e ocorrências devido às chuvas fortes e ventos  nesta quinta-feira (15)

Alertas

A região recebeu uma classificação de risco moderado para eventos hidrológicos e geológicos emitida pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), reforçada por um aviso de perigo potencial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades e ventos fortes.

Os alertas oficiais indicam alta probabilidade de enxurradas urbanas, extravasamento de córregos e deslizamentos de terra pontuais em encostas ocupadas, em razão de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente à tarde, com acumulados que podem atingir 50 mm/dia e rajadas de vento de até 60 km/h.

Riscos

A vulnerabilidade do Vale do Paraíba é acentuada pela combinação de solos já saturados e pela continuidade das precipitações.

Como consequência, aumentam os riscos de alagamentos em áreas rebaixadas e o transbordamento de rios decorrentes de sistemas de drenagem deficientes.

Aumenta também o risco de deslizamentos de terra em morros e encostas urbanas em áreas vulneráveis.

Previsão

De acordo com a previsão, o período crítico deve permanecer até as 23h59 desta quinta-feira com chuvas entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados da região.

Recomendações

As autoridades de segurança recomendam atenção aos moradores de áreas de risco.

Durante as rajadas de vento, evitar o abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade, além de manter aparelhos eletrônicos fora das tomadas para evitar descargas elétricas. 

Ocorrências

Em caso de ocorrências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

