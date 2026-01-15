As cidades do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, estão em estado de alerta. A região foi classificada como área de risco para deslizamentos de terra e ocorrências devido às chuvas fortes e ventos nesta quinta-feira (15)
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alertas
A região recebeu uma classificação de risco moderado para eventos hidrológicos e geológicos emitida pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), reforçada por um aviso de perigo potencial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades e ventos fortes.
Os alertas oficiais indicam alta probabilidade de enxurradas urbanas, extravasamento de córregos e deslizamentos de terra pontuais em encostas ocupadas, em razão de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente à tarde, com acumulados que podem atingir 50 mm/dia e rajadas de vento de até 60 km/h.
Riscos
A vulnerabilidade do Vale do Paraíba é acentuada pela combinação de solos já saturados e pela continuidade das precipitações.
Como consequência, aumentam os riscos de alagamentos em áreas rebaixadas e o transbordamento de rios decorrentes de sistemas de drenagem deficientes.
Aumenta também o risco de deslizamentos de terra em morros e encostas urbanas em áreas vulneráveis.
Previsão
De acordo com a previsão, o período crítico deve permanecer até as 23h59 desta quinta-feira com chuvas entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados da região.
Recomendações
As autoridades de segurança recomendam atenção aos moradores de áreas de risco.
Durante as rajadas de vento, evitar o abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade, além de manter aparelhos eletrônicos fora das tomadas para evitar descargas elétricas.
Ocorrências
Em caso de ocorrências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.